До 20 тисяч за добу: Шмигаль не виключає стрімкого зростання COVID-інфікувань

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що до кінця цього року захворюваність на коронавірусну інфекцію COVID-19 може зрости до 20 тисяч випадків на добу.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, наші прогнози показують у тій ситуації, яка сьогодні є, досить стрімке зростання до кінця року. До кінця місяця ми можемо отримати 15 тисяч на день, це вже не секрет... До кінця року ця цифра може зрости і до 20 тисяч людей на день", - заявив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що українська медична система готується до такого виклику і витримає це навантаження.

Крім того, Шмигаль закликав українців дотримуватись карантинних заходів.

Як повідомлялося, в Україні станом на 5 листопада лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, з них за добу - 9 850.