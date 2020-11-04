Майже половина українців не бачать зрушень у боротьбі з корупцією

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного 2-3 листопада соціологічною групою "Рейтинг".

Оцінюючи зміни у сфері боротьби з корупцією упродовж останнього року, 47% опитаних не побачили зрушень, 34% – вважають, що ситуація погіршилася, 14% – побачили позитивні зміни.

Згідно з дослідженням індекс змін у сфері боротьби з корупцією значно вищий, аніж у 2018 році, але дещо погіршився у порівнянні з 2019 роком.

Опитування було проведено 2-3 листопада 2020 року. В ньому взяли участь громадяни України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Загалом було опитано 2000 респондентів.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.