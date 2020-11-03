У Нідерландах завершилося судове засідання у справі МН17, наступне - 4 листопада

У Нідерландах у судовому комплексі “Схіпхол” закінчилося чергове судове засідання у справі МН17. Наступне відбудеться 4 листопада о 10:00, за місцевим часом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Під час своїх виступів захист одного з чотирьох обвинувачених, «грушника» Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, заявив, що вважає за необхідне заново допитати свідків у справі MH17.

“Щоб покази свідків мали вагу у процесі, їх треба заново допитати“, - наголосила нідерландська адвокатка Сабіна тен Дуссхате, яка представляє інтереси Пулатова.

Також захист Пулатова наголосив, що хоче допитати експертів щодо проведених ними досліджень, зокрема, виявлених елементів, що свідчать про збиття МН17 “Буком”.

Водночас адвокати Пулатова запевняють, що не мають на меті затягувати процес, а хочуть вивчити чи в повній мірі було проведено розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, у судовій залі були присутні родичі загиблих, їхні адвокати, а також захист одного з чотирьох обвинувачених, «грушника» Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу. Жоден з обвинувачених не з’явився. Однак сьогодні суд вперше мав змогу заслухати відеозапис свідчень обвинуваченого «грушника», який був зроблений під час зустрічі Пулатова з його адвокатами у Росії.

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Пулатов ще раз заявив, що не визнає себе винним у збитті рейсу МН17. За його словами, у день трагедії він, нібито, займався новою технікою, яка прибула до бойовиків.

Кримінальний процес у справі МН17 перебуває на стадії досудового розгляду.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17. Очікується, що слухання по суті розпочнуться у 2021 році.

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

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19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначинець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.