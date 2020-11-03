«Велика реставрація» має зробити об’єкти культури самодостатніми — Ткаченко

Реалізація програми «Велика реставрація» має не тільки зберегти об’єкти культури, а й зробити їх самодостатніми, щоб вони могли заробляти більше коштів.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів в інтерв'ю виданню "Україна молода".

"Суть «Великої реставрації» полягає не тільки в тому, що треба зберегти об’єкти культури й історичної спадщини, а й у тому, що в них треба вдихнути нове життя, зробити їх самодостатніми — щоб вони могли заробляти кошти. Тому що більшість цих об’єктів — це туристичні атракції, там можуть бути нові експозиції, туди можуть приходити люди", - сказав Ткаченко.

Він додав, що в умовах карантинних обмежень сфера культури, креативної економіки та її працівники — це десятки тисяч людей, які можуть втратити роботу, а збитки індустрії можуть становити мільярди гривень, якщо держава вчасно не надасть галузі необхідну підтримку.

"Тобто насамперед постраждали саме креативні індустрії, і ми не можемо не звертати на це увагу. Проєкт бюджету на нинішній рік був 7,5 млрд грн, його збільшили ще на мільярд додатково. У проєкті на 2021-й, який подано до Ради, — 11,3 млрд грн", - зазначив Ткаченко.

Він додав, що упродовж багатьох років кошти на реставраційні роботи та відновлення об’єктів культури не виділялися в принципі, тому програма "Велика реставрація" необхідна і її започаткують наступного року.

Міністр зауважив, що завданням МКІП у цей кризовий рік було змінити парадигму ставлення до сфери культури та креативних індустрій, що частково вдалося зробити. "Бо ми повернули 1 млрд грн — значна частка якого пішла на гранти Українського культурного фонду, завершено три конкурсні тури. Ці кошти — 580 млн грн — будуть роздані тим організаціям й інституціям, які постраждали від карантину", - зауважив міністр.

Він додав, що МКІП започатковує модель створення центрів культурних послуг. У регіонах замість старих бібліотек і клубів має відбуватися перезавантаження за ініціативи місцевих громад.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 18 серпня підписав указ “Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”.

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Документ має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки.

14 вересня цього року міністр культури та інформаційної політики Ткаченко сказав, що проєкт «Велика реставрація» має стартувати в Україні 2021 року.