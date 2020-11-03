Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО збереться влітку на «розширену» сесію - МКІП

44-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО відбудеться в розширеному форматі влітку 2021 року.

Як повідомляє пресслужба МКІП, таке рішення було ухвалено на спеціальній онлайн-сесії ЮНЕСКО 2 листопада, передає Укрінформ.

«За результатами обговорення країни - члени Комітету всесвітньої спадщини підтримали варіант проведення «розширеної» 44-ї сесії у червні-липні 2021 року у м. Фучжоу (КНР)», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, розширений формат передбачає спільний розгляд питань порядку денного сесії, що мала відбутися у 2020 році, та пунктів, уже запланованих на 2021 рік.

«Переваги такого формату сесії полягають у тому, що це дозволить відновити встановлені цикли номінацій з 2021 року та обмежити кількість призупинень дії правил процедури», - пояснила заступниця міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко, яка представляла Україну на онлайн-сесії.

У МКІП зауважують, що рішення щодо проведення «розширеної» сесії було запропоновано Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на абсолютно виняткових засадах через ситуацію, що склалася внаслідок пандемії COVID-19, і не може створити жодного прецеденту на майбутнє.