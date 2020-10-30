Уряд максимально спростив розгортання нових COVID-ліжок - Шмигаль

Кабінет Міністрів максимально спростив процедури, які стосуються облаштування додаткових ліжок та підведення кисню у лікарнях.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав 30 жовтня на селекторній нараді з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України, повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

«Уряд максимально спростив процедури, які стосуються облаштування додаткових ліжок та підведення кисню. Гроші на забезпечення ліжок киснем були виділені, ви їх отримали. До 30 жовтня мали це зробити. Ніяких бюрократичних перепон для організації цих процесів немає. Зараз необхідно прискорити роботу, адже йдеться про здоров’я та життя людей», — наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав про те, що за попередню добу було підтверджено 8312 нових випадків захворювання.

Він заслухав доповіді голів обласних державних адміністрацій про стан виконання доручень щодо пошуку місць для організації мобільних госпіталів та розширення ліжкового фонду.

Також були проаналізовані бюджетні запити на субвенцію для забезпечення ліжкомісць підведеним киснем та поточний стан виконання доручення з боку голів ОДА.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що 1 листопада будуть зібрані дані по областях. І залежно від виконання показників, які були підписані обласними держадміністраціями, Прем’єр-міністру будуть зроблені подання для винесення відповідних дисциплінарних рішень.

Степанов додав, що за рішенням Державної комісії ТЕБ та НС з понеділка, 2 листопада, 112 адміністративних одиниць з 20 регіонів будуть віднесені до червоного рівня епідемічної небезпеки через перевищення показника захворюваності за останні 14 днів.

Загалом, за словами глави МОЗ, у червоній зоні перебуватимуть 11 обласних центрів. А понад 75% території України опиниться в помаранчевому рівні.

Прем’єр-міністр доручив Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову спільно з головами ОДА та Держпродспоживслужбою забезпечити контроль за дотриманням закладами обмежень щодо годин роботи.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 жовтня лабораторно підтверджено 378 729 випадків COVID-19, з них за добу – 8 312.