До «червоної» зони потрапили 11 обласних центрів

За новим розподілом до «червоного» рівня епідемічної небезпеки потрапляє 11 обласних центрів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 30 жовтня за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, передає кореспондент Укрінформу.

"Загалом до червоного рівня епідемічної небезпеки потрапляють одинадцять обласних центрів. Це місто Житомир, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Хмельницький, Чернігів, Харків, Ужгород, Миколаїв, Полтава та Суми", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за останній тиждень у червоний рівень епідемічної небезпеки додалися два обласних центри. Це місто Житомир та місто Ужгород з рівнем захворюваності у 368 та 423 особи на 100 тисяч населення відповідно. Натомість міста Тернопіль та Сєверодонецьк перейшли з червоного в помаранчевий рівень епідемічної небезпеки.

Степанов додав, що до червоного рівня епідемічної небезпеки віднесено 112 адміністративних одиниць з 20 регіонів України. Усі через перевищення показника захворюваності за останні 14 днів у 320 осіб на 100 тисяч населення.

За новим поділом на карантинні зоні епідемічної небезпеки в Україні, до зеленого рівня віднесено тільки Горностаївський та Скадовський райони Херсонськох області.

«До зеленого рівня епідемічної небезпеки у нас в країні віднесено всього дві адміністративні одиниці - це Горностаївський та Скадовський райони Херсонської області», - сказав Степанов.

Водночас він поінформував, що згідно з новим поділом на карантинні зони в Україні, до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки відноситься 489 адміністративних одиниць, що на 52 одиниці більше, ніж минулого тижня.

«В тому числі до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки потрапляють 13 обласних центрів – місто Вінниця, Луцьк, Тернопіль. Львів, Дніпро, Краматорськ, Запоріжжя, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Одеса, Херсон, Черкаси та наша столиця - місто Київ», - зауважив міністр.

За його словами, до жовтого рівня епідемічної небезпеки відноситься 14 адміністративних одиниць, що на 39 менше, ніж було визначено на засіданні Держкомісії ТЕБ і НС 23 жовтня.

Степанов наголосив, що «обмеження вступають в дію з 00.00 годин 2 листопада 2020 року».

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 жовтня місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину. В Україні на сьогодні лабораторно підтверджено 378 729 випадків COVID-19, з них за добу – 8 312.