Керівник Фіскальної служби заразився коронавірусом

Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Сергій Солодченко заразився коронавірусом.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ

"Отримав сьогодні результат ПЛР-аналізу на SARS-CoV-2 – «Виявлено». Йду на самоізоляцію. Почуваюся добре... Що стосується робочих моментів: я нікуди не зникаю, участь в нарадах можу приймати в онлайн-режимі або телефоном - працюю дистанційно", - написав він.

Водночас Солодченко закликав усіх, з ким він контактував протягом останніх днів, здати тест на коронавірус.

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Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року уряд ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби на Сергія Солодченка.