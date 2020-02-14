Державна фіскальна служба отримала тимчасового керівника

Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної фіскальної служби України Сергія Солодченка.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Покласти тимчасово виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України на начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Солодченка Сергія Вікторовича", - йдеться у розпорядженні Кабміну № 108-р від 12 лютого 2020 року.

Іншим своїм розпорядженням №107-р від 12 лютого 2020 року уряд визнав таким, що втратило чинність, своє рішення від 17 липня 2019 року про призначення т. в. о. голови ДФС Дениса Гутенка.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової та Державної митної служб (ДМС) шляхом поділу Державної фіскальної служби шляхом. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС, а 20 березня оголосив конкурси на керівників цих відомств.

ДПС запрацювала наприкінці серпня 2019 року, нова Митна служба - на початку грудня 2019 року.

За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, завершальним етапом реформи ДФС в Україні стане створення єдиної Служби розслідувань фінансових злочинів.