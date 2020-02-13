Уряд створив комісію для перетворення Держаудитслужби в Офіс фінконтролю

Кабінет міністрів ухвалив рішення створити комісію з реорганізації Держаудитслужби в Офіс фінансового контролю.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"12 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення створити Комісію з реорганізації Держаудитслужби в Офіс фінансового контролю. Її очолив голова Офісу Ігор Буграк, призначений на цю посаду 5 лютого", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що протягом шести місяців комісія повинна підготувати та подати уряду положення про Офіс фінансового контролю, затвердити структуру та штатний розпис і розробити зміни до законодавства, необхідні для організації діяльності Офісу, оскільки він відрізнятиметься від ДАСУ підходом до здійснення своїх функцій. Пріоритет у його роботі надаватиметься попереджувальному контролю, який буде забезпечено шляхом аналізу та опрацювання даних в інформаційно-аналітичних системах.

Як повідомляв Укрінформ, рішення про створення Офісу фінансового контролю ухвалили ще 11 грудня 2019 року. 5 лютого 2020 року уряд призначив тимчасового виконувача обов'язків відомства, який наразі очолив комісію з реорганізації.

Раніше в уряді повідомляли, що кількість працівників Держаудитслужби планують скоротити у 8 разів. Станом на жовтень 2019 року там працювало 3212 людей.

Держаудитслужба (раніше відома як Контрольно-ревізійне управління або КРУ) відповідно до закону має здійснювати політику у сфері державного фінансового контролю. Орган має здійснювати оцінку цільового використання державних фінансових ресурсів для досягнення економії коштів. Раніше Держаудитслужба підпорядковувалась безпосередньо Кабміну.