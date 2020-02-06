Замість Держаудиту: Маркарова представила главу Офісу фінконтролю

Міністр фінансів Оксана Маркарова представила колективу Офісу фінансового контролю новопризначеного керівника Ігоря Буграка.

Про це Маркарова повідомила на сторінці у Facebook.

"Сьогодні представила Ігоря Буграка, нового керівника Офісу фінансового контролю, який ми створюємо на базі Державної аудиторської служби", - написала Маркарова.

Вона наголосила, що Офіс фінансового контролю не дублюватиме функції парламентського контролю, як було раніше і після змін буде справжньою європейською інституцією, а не продовженням КРУlegacy.

"Після повернення Офісу під керівництво Мінфіну, перед нами стоїть амбітна і складна задача - швидко реорганізуватися в невеликий, але дуже інституційно сильний орган, який сфокусується на державних компаніях та моніторингу публічних закупівель і необхідній роботі з правоохоронними органами та спільно з нашими колегами з Рахункової палати буде їх в пошуку ефективності та підзвітності, а не дублювати функції парламентського контролю", - заявила Маркарова.

Як повідомлялося, уряд реорганізував Державну аудиторську службу та створив на її базі Офіс фінансового контролю - центральний орган виконавчої влади у формі інспекції, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра фінансів України та який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю. Рішення про утворення Офісу було ухвалене Кабміном у грудні 2019 року.

24 січня 2020 року Кабмін призначив Ігоря Буграка головою Державної аудиторської служби України. До цього Буграк обіймав посаду директора департаменту гармонізації внутрішнього фінансового контролю Мінфіну.