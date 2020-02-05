Маркарова сказала, коли запрацює електронна акцизна марка

Сервіс перевірки акцизних марок запрацює в режимі сканування телефоном з 14 лютого.

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова під час наради за участю президента, представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради, передає пресслужба Глави держави.

"З 14 лютого цей сервіс запрацює в режимі сканування телефоном… До 1 березня електронна марка в тестовому режимі буде запущена повністю. І після того як ми в тестовому режимі його вивчимо та опрацюємо протягом місяця, ми завершимо законопроєкт, який запровадить не в тестовому режимі, а повноцінно", - наголосила вона.

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Президент, у свою чергу, наголосив на важливості запровадження електронної акцизної марки та імплементації закону "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту" та лібералізації ринку.

Як раніше повідомляло агентство, Зеленський очікує, що Кабінет Міністрів упродовж двох місяців ухвалить усі необхідні підзаконні акти та розпочне підготовку "Укрспирту" до приватизації.