Лабораторію з онкодіагностики добудують у 2021 році – Степанов

Будівництво молекулярно-генетичної лабораторії в Національному інституті раку, вартість якої становить близько 104 млн грн, завершиться вже наступного року.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє МОЗ у Фейсбук.

“Кошти виділялись у 2018 і 2019 роках, та нічого не робилось. Коли я прийшов у міністерство, то побачив, що по цьому питанню навіть не було створено оновленого медичного завдання. Ми його зробили, потім треба було зробити проєкт - зібрати документацію, пройти експертизи. Це все потребує часу. На сам проєкт ще йде 5-6 місяців - це закупівля обладнання, ремонтні роботи і все інше”, - сказав Степанов.

Він наголосив, що заплановане проведення робіт потребує більшого часу, ніж залишилось до кінця бюджетного року і недоцільно починати й одразу консервувати такий об’єкт. За його словами, проєкт обов'язково буде реалізований у наступному році, і для цього в бюджеті мають бути закладені відповідні кошти.

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“Ми дуже потребуємо молекулярно-генетичної лабораторії, й, нарешті, отримали всі схвалення та кошти. Крім цього, ми наполягаємо на будівництві корпусу променевої терапії Інституту раку, який не будувався з 2012 року. Тобто ми зараз плануємо завершувати ті проєкти, які не робились роками”, - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я розпочало реконструкцію лабораторії молекулярно-генетичної діагностики та експериментальної онкології Національного інституту раку.