МОЗ починає реконструкцію лабораторії Національного інституту раку

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 11 серпня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Сума інвестицій цього проєкту складає близько 106 млн грн, проєкт проходить стадію державної будівельної експертизи. Ми плануємо у вересні почати тендерні процедури і вже виконувати будівельно-монтажні роботи. Мета - завершити будівництво в січні - на початку лютого наступного року”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в листопаді 2019 року директора Національного інституту раку Олену Колеснік було відсторонено від посади.