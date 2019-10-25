МОЗ перевірило Національний інститут раку — що виявив аудит

Міністерство охорони здоров'я виявило числені порушення в роботі Національного інституту раку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За результатами внутрішнього аудиту в Національному інституті раку, в період з 1 січня по 20 вересня 2019 року, аудитом встановили численні порушення. Матеріали за результатами аудиту МОЗ України направило до правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, висновки аудиту такі:

Потреби для закупівлі лікарських засобів та медичних виробів формувалися безсистемно - Інститут не має регламентованого порядку формування потреби для закупівлі. За результатами оцінки укладення договорів для закупівлі ліків встановлено факти несвоєчасного постачання обладнання, ліків та медичних виробів, неналежний контроль за відвантаженням товарів, що підтверджує ризик неефективного використання бюджетних коштів. Встановлено необгрунтовано великі залишки препарату Метотрексат Тева (доросла онкологія), більше 4 тис. упаковок, втім середньорічне використання становить близько 800 флаконів. Дороге обладнання не використовується для лікування пацієнтів, а стоїть на складі. Зокрема не введено в експлуатацію лінійний медичний прискорювач Varian Clinac ІX, закупленний ще у 2011 році. Загалом 7 одиниць медичного обладнання не використовується. Нестача комп’ютерної техніки на складі у кількості 149 одиниць на загальну суму близько 700 тисяч гривень. Техніка була придбана Інститутом у 2017 році, з метою реалізації проекту "Запровадження медичної інформатизаційної системи в Національному інституті раку". Відсутність належної системи зберігання, видачі та інвентаризації техніки, створила ймовірний ризик втрати матеріальних цінностей.

МОЗ України надало свої рекомендації Національному інституту раку для негайного вирішення всіх проблемних питань. У тому числі рекомендації керівництву Інституту, щоб притягнути до відповідальності осіб, з вини яких допущені всі порушення.

Також міністерство направило до правоохоронних органів матеріали, отримані за результатом аудиту, та сподівається на справедливе слідство.

Шестиденну перевірку, відповідно до наказу МОЗ України від 20.09.2019 № 100-Адм, проводило Управління внутрішнього аудиту МОЗ України під керівництвом міністра - Зоряни Скалецької.

Детально ознайомитися з "Інформацією про результати позапланового внутрішнього аудиту діяльності Національного інституту раку Міністерства охорони здоров'я України" можна за посиланням.

Як повідомлялося, перевірку, відповідно до наказу МОЗ України від 20.09.2019 № 100-Адм, проводило Управління внутрішнього аудиту МОЗ України під керівництвом міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької.