Рішення КС спровокує значний відкат антикорупційної реформи - TI Україна

Конституційний суд на догоду деяким народним депутатам скасував більшу частину антикорупційної реформи.

Як передає Укрінформ, про це на своєму сайті повідомляє Transparency International Україна.

Зазначається, що КСУ скасував кримінальну відповідальність за завідомо недостовірне декларування або умисне неподання декларації (до 2 років в’язниці), визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю та перевірки декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя. Також фактично скасовані права уповноважених осіб НАЗК та завдання уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.

"Так само неконституційні тепер повідомлення про суттєві зміни у майновому стані декларантів, а також стаття закону “Про запобігання корупції” про відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення", - вказують в організації.

У ТІ Україна додають, що суд позбавив НАЗК багатьох прав, зокрема мати доступ до реєстрів, складати протоколи про адміністративні правопорушення, вносити приписи про порушення вимог антикорупційного законодавства, проводити перевірки в державних органах (зокрема щодо захисту викривачів), звертатися до суду із позовами (заявами) з приводу визнання незаконними нормативно-правових актів тощо.

“Рішення Конституційного суду спровокує значний відкат антикорупційної реформи в Україні. Адже ці норми законодавства формували підвалини системи боротьби з корупцією, яка визнана однією із загроз національної безпеки. Окрім втрати підзвітності чиновників, тисячі посадовців залишаться поза покаранням за брехню в декларації”, — підсумував виконавчий директор ТІ Україна Андрій Боровик.

Як повідомлялося, 4 серпня депутати від ОПЗЖ ініціювали конституційне подання, яке загалом підписали 47 народних обранців. Воно стосується відповідності Конституції окремих положень Закону «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов’язаних з ними законів, що зачіпають права та свободи громадян.