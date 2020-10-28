Міжнародним партнерам буде важко пояснити рішення КС про е-декларування - Пристайко

Міжнародним партнерам буде важко пояснити ситуацію, якщо рішення Конституційного Суду стосовно незаконного збагачення зупинить очищення України від корупції.

По це йшлося у ході віртуального «Діалогу послів», який відбувся під егідою Кембриджського університету за участю посла України у Великій Британії Вадима Пристайка та посла цієї держави в Україні Мелінди Сіммонс.

«Це не дуже добра річ – оскаржувати або навіть ставити під сумнів рішення Конституційного Суду, і я не буду цього робити… Але варто розуміти, що багато партнерів по всій планеті не будуть дуже заглиблюватися в тему, щоб зрозуміти, якими були правила, і що саме означає рішення КС. Те, що вони зрозуміють - що оскаржується дуже сувора та струнка (антикорупційна – ред.) система, яка була збудована в Україні», - зазначив Пристайко.

Він указав, що на власному досвіді як офіційна особа міг переконатися в ефективності антикорупційних органів, представники яких дуже уважні навіть до дрібних деталей в електронних деклараціях.

Дипломат також висловив переконання, що Президент Зеленський висунув добру ініціативу, коли заявив, що держава знайде шлях, як повернути дієздатність цієї антикорупційної системи та утримати практику е-декларування.

«Електронні декларації, які діють з 2016 року, довели, що вони є важливим механізмом. Це дало українцям надію на початок викоренення корупції. Як ми розуміємо, зараз дуже важливо розбудувати основу для наступної хвилі очищення всієї системи. Але якщо ми дозволимо цій системі повернутися і закріпитися, мені, як послу України буде неможливо пояснити нашим міжнародним партнерам, як ми могли це дозволити, і як ми будемо продовжувати вирішувати це питання», - зауважив Пристайко.

Своєю чергою Мелінда Сіммонс, відповідаючи на запитання Укрінформу, зауважила, що британська сторона неодноразово надавала Україні допомогу у правових реформах.

«Коли незалежні антикорупційні інституції піддаються таким загрозам, для будь-якого лідера важливо висловити підтримку цим інституціям. Насправді Президент Зеленський вже зробив це. Хтось може сказати, що цього було недостатньо, що можна говорити про це частіше… Міжнародні структури потужно інвестували, щоб допомогти Україні розвинути ці інституції та переконатися, що вони мають надійну основу», - заявила Сіммонс.

«Важливо, щоб чинний уряд очолював цей процес та підтримував ініціативу міжнародного співтовариства, шукав шлях розв'язання цієї проблеми», - додала британський дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У серпні 2020 року до КС було направлене подання 47 народних депутатів щодо конституційності положень законів, які становлять так звану антикорупційну платформу. Йдеться про електронне декларування, спецконфіскацію та оновлену ст. 368-5 ККУ, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.