Катастрофа Ан-26: Уруський заявив про системні порушення в університеті Кожедуба

Напрацювання урядової комісії з розслідування катастрофи АН-26Ш у Чугуєві будуть направлені до правоохоронних оранів, а потім до суду для встановлення винних.

Про це сказав під час засідання уряду голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи літака АН-26Ш віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Всі матеріали, які напрацьовані урядовою комісією, будуть передані до правоохоронних органів, які продовжують на сьогодні здійснювати слідчі дії з метою встановлення безпосередніх винних у цій страшній трагедії», - сказав він.

За словами Уруського, потім матеріали будуть направлені до суду для встановлення винних.

Уруський повідомив, що катастрофа літака сталася внаслідок дії групи небезпечних фактів, зокрема, це відмова лівого двигуна літака, що спричинило виникнення особливої ситуації, несвоєчасне переведення літака на зниження тощо. А також - втрата швидкості на передпосадковій прямій, яка призвела до звалювання літака з подальшим зіткненням з земною поверхнею.

Окрім того, зазначив урядовець, серед інших причин катастрофи літака - загально прийнята практика виконання на літаку Ан-26 зльотів "конвеєром": через швидкоплинність процесу екіпаж не зміг ідентифікувати відмову техніки та своєчасно припинити зліт. А також загально прийнята у військовій частині практика перебільшення одночасної кількості людей на борту та змішування екіпажів курсантів-штурманів та курсантів-пілотів.

Окрім того, зауважив Уруський, - порушення планової таблиці польотів та перебування у польоті осіб, які не були передбачені у плановій таблиці польотів, та неприпинення порушень польотів керівництвом.

«Головні причини катастрофи - відсутність дієвого контролю за організацією та виконання польотів з боку посадових осіб університету ім. Кожедуба та системне порушення правил польотів у в університеті", - заявив Уруський.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Єдиний, хто вижив, - курсант В'ячеслав Золочевський - перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

20 жовтня у Сухопутних військах Збройних сил України виплатили одноразову грошову допомогу родинам курсантів, які загинули внаслідок катастрофи.