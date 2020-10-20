Катастрофа Ан-26: родинам загиблих курсантів виплатили допомогу

У Сухопутних військах Збройних сил України виплатили одноразову грошову допомогу родинам курсантів, які загинули внаслідок катастрофи літака Ан-26Ш у Харківській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Фейсбуці.

«Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року №975 та протокольного рішення засідання комісії Міністерства Оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум, 19 жовтня 2020 року обласними військовими комісаріатами (ТЦК та СП) Сухопутних військ Збройних сил України проведена виплата одноразової грошової допомоги родинам курсантів Харківського національного університету Повітряних сил, які трагічно загинули 25 вересня 2020 року внаслідок катастрофи літака АН-26Ш», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, виплату в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, проведено шляхом зарахування коштів на карткові рахунки, які відкриті родинами курсантів в установах банків на їхній вибір.

В пресслужбі також нагадали, що наразі продовжує працювати урядова комісія та триває робота з технічного розслідування катастрофи літака АН-26Ш. Родинам екіпажу виплата буде здійснена після остаточного офіційного встановлення обставин та причин авіакатастрофи.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Єдиний, хто вижив, - курсант В'ячеслав Золочевський перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

У Харкові 6 жовтня відбулася церемонія вшанування та прощання із загиблими курсантами й офіцерами, на яку прийшли близько трьох тисяч осіб - військових і містян.

Указом Президента України усіх військовослужбовців посмертно відзначено медаллю «За військову службу Україні».