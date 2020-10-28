Урядова комісія назвала причини катастрофи Ан-26

Урядова комісія з розслідування катастрофи літака Ан-26Ш у Чугуєві завершила свою роботу і встановила причини трагедії – катастрофа сталась внаслідок збігу небезпечних факторів.

Про це 28 жовтня під час засідання уряду повідомив голова Урядової комісії з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, катастрофа літака сталась внаслідок дії групи небезпечних факторів. Зокрема, це відмова лівого двигуна літака, що спричинила виникнення особливої ситуації, несвоєчасне переведення літака на зниження тощо. Крім того була недостатньою підготовка екіпажу на випадок відмови техніки.

Уруський зауважив, що підготовлено низку пропозицій з метою недопущення подібних катастроф. Він додав, що справа буде передана до суду з метою визначення винних.

«Комісія встановила причини: на технічні неполадки, які мали місце в даному випадку, наклався людський фактор. Плюс системні серйозні порушення в організації польотів щодо забезпечення безпеки», - сказав він.

Уруський повідомив також, що рішення щодо компенсаційних витрат родинам членів екіпажу буде прийнято після встановлення всіх факторів Міністерством оборони.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Єдиний, хто вижив, - курсант В'ячеслав Золочевський перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

20 жовтня у Сухопутних військах Збройних сил України виплатили одноразову грошову допомогу родинам курсантів, які загинули внаслідок катастрофи.