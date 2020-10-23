Причини катастрофи літака Ан-26 з’ясовані - Уруський

Урядова комісія з технічного розслідування катастрофи літака АН-26Ш у Чугуєві свою роботу майже завершила і готова відзвітувати на наступному засіданні Уряду.

Про це сказав на пресконференції в Укрінформі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський

«Урядова комісія свою роботу майже завершила. І з погодження керівництва уряду комісія здійснить свою доповідь на наступному тижні на засіданні Уряду», - сказав він. Уруський підкреслив, що причини з’ясовані. «Комісія встановила причини: на технічні неполадки, які мали місце в даному випадку, наклався людський фактор. Плюс системні серйозні порушення в організації польотів щодо забезпечення безпеки», - сказав він.

Уруський водночас додав, що комісія Міноборони працюватиме ще місяць.

Він також повідомив, що всі організаційні заходи були здійснені - це і поховання, і виплати компенсацій курсантам. «Мова йде лише про курсантів. Стосовно екіпажу рішення буде прийматись після того, як комісія встановить всі причини катастрофи", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Єдиний, хто вижив, - курсант В'ячеслав Золочевський перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

У Харкові 6 жовтня відбулася церемонія вшанування та прощання із загиблими курсантами й офіцерами. Указом Президента України усіх військовослужбовців посмертно відзначено медаллю «За військову службу Україні».

20 жовтня у Сухопутних військах Збройних сил України виплатили одноразову грошову допомогу родинам курсантів, які загинули внаслідок катастрофи. Виплату в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, проведено шляхом зарахування коштів на карткові рахунки, які відкриті родинами курсантів в установах банків на їхній вибір.

Наразі продовжує працювати урядова комісія та триває робота з технічного розслідування катастрофи літака АН-26Ш. Родинам екіпажу виплата буде здійснена після остаточного офіційного встановлення обставин та причин авіакатастрофи.