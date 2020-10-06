У Харкові вшанувати пам'ять загиблих в авіатрощі прийшли близько трьох тисяч осіб

У Харкові на церемонію вшанування та прощання з курсантами та офіцерами, які загинули в авіакатастрофі 25 вересня, прийшли близько трьох тисяч осіб - військових і містян.

Таку цифру повідомили кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час офіційної частини на площі Свободи люди перебували за парканом та кордоном із військовослужбовців. Присутні не могли стримати сліз, розділяючи горе із рідними загиблих. На площі Свободи панували тиша та надгнітюча атмосфера. Один із солдатів знепритомнів.

По завершенню церемонії сотні людей покладали квіти до фотографій загиблих.

Як повідомили у Харківському обласному військовому комісаріаті, чотирьох загиблих із Харкова сьогодні поховають на міських кладовищах, трьох загиблих - у Чугуєві, одного — у селі Крисіно Богодухівського району, ще одного завтра – у місті Куп'янськ.

Інших загиблих транспортують у рідні населені пункти.

Раніше голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомляв, що в авіатрощі загинули уродженці 11 областей країни.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. Курсант В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. 30 вересня його поховали на Львівщині.

Для ідентифікації решти загиблих була призначена ДНК-експертиза.