Через аварію Ан-26 відсторонено сім посадових осіб — Уруський

Віцепрем'єр-міністр і глава комісії з розслідування катастрофи військового літака АН-26 Олег Уруський заявив, що після трагедії Міноборони відсторонило від виконання своїх обов'язків сім посадових осіб.

Про це в п'ятницю, 2 жовтня, він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає Укрінформ.

За його словами, указом усунули п'ять членів льотної бригади і двох заступників керівника Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, 20 курсантів якого загинули на місці.

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Також Уруський заявив, що дешифрування "чорних ящиків" завершена. Фахівцям вже вдалося відновити половину польоту.

"Відомо, що під час польоту командир літака повідомив керівнику польоту про відмову індикатора лівого двигуна, після чого політ продовжили. Хоча виконання завдання керівництвом польоту було припинено", - розповів він.

Уруський додав, що університет тепер повністю перегляне організацію польотів.

"Доведеться вивчити всю систему організації польотів в цьому навчальному закладі. Тому що є багато питань до організації польотів. І до дій екіпажу теж", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині під час заходу на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу і 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант - Віталій Вільховий - помер в лікарні від опіків. В'ячеслав Золочівський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, знаходиться на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

28 вересня віцепрем'єр-міністр України Олег Уруський повідомив, що «чорні ящики» літака в задовільному стані, їх почали розшифровувати, на що буде потрібно 3-5 днів. Уламки літака привезли до військової частини в Чугуївському районі, де їх досліджують, збираючи разом.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. 30 вересня його поховали на Львівщині.

Прощання і похорон інших загиблих курсантів і членів екіпажу відбудуться тільки після ідентифікації тіл. Олег Уруський 2 жовтня повідомив, що експертизи практично завершені, і на початку наступного тижня рідні вже зможуть поховати загиблих.