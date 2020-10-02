На борту літака, який посадили перед Ан-26, був син командувача Повітряних сил — Кучер

На борту літака, який посадили перед Ан-26, був син командувача Повітряних сил — Кучер

Укрінформ
На борту літака, який посадили перед Ан-26, що зазнав катастрофи під Чугуєвом 25 вересня, знаходився син командувача Повітряних сил Сергія Дроздова, про що знали всі відповідальні за навчальні польоти особи.

Про це голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», передає кореспондент Укрінформу.

Керівник Харківщини заявив, що від самого початку знає про цей факт, але публічно заявляє лише сьогодні, коли сам Дроздов в ефірі підтвердив, що його син. Курсант університету ім. Кожедуба, у день катастрофи брав участь у навчальних польотах, але «був в іншому літаку».

"Я зараз не буду говорити, посадили саме той (літак), тому що там був син, я просто констатую факт, що на другому борту був син пана Дроздова", — сказав Кучер.

Читайте також: Кучер назвав три версії причин катастрофи літака ЗСУ на Харківщині

Він вимагав відповіді на запитання, якому літаку мали б надати пріоритет для посадки, коли вже було відомо про несправність у Ан-26, що впав.

Дроздов припущення Кучера спростував.

"Як усі батьки, я отримав інформацію, що літак розбився, і впродовж 20 хвилин, я був у такому ж стані. Це відповідь на ваше питання. І я б попросив, просто-напросто... людина не розбирається у порядку виконання польотів, організації, не робити поспішних висновків. Літак, який перебував на посадці, на віддаленні 4 км, чи літак, який перебував на траверзі й ще мав пролетіти по прямій близько 6 км, щоб виконати розворот і зайти на посадку, то, будь ласка, порахуйте, розберіться, а потім звинувачуйте керівника польотів", — сказав командувач Повітряних сил.

Він додав, що "ніякої вказівки керівнику польотів не робив".

Читайте також: Уруський про катастрофу Ан-26: У нас є питання до організації навчальних польотів

Льотчик-випробувач Олександр Лиходід, запрошений до студії як експерт, розкритикував версію голови ОДА, назвавши його людиною «далекою від авіації».

"Один літак йде на віддаленні 4 км, а той, у якого ускладнена ситуація, усім відома, усі розуміли, що вона ніколи не призведе до катастрофи, тому керівник польоту все правильно — цьому дає посадку, а той розворот", — сказав Лиходід.

Віцепрем’єр-міністр Олег Уруський, який очолює міжвідомчу комісію по розслідуванню катастрофи, на початку програми підтвердив, що екіпаж, повідомляючи про певну несправність, не просив екстреної посадки.

Читайте також: Відмова доньці загиблого штурмана: дії директора харківської школи перевіряє комісія

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

28 вересня віцепрем’єр-міністр України Олег Уруський повідомив, що «чорні скриньки» літака у задовільному стані, їх почали розшифровувати, на що знадобиться 3-5 днів. Уламки літака привезли до військової частини в Чугуївському районі, де їх досліджують, збираючи докупи.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. 30 вересня його поховали на Львівщині.

Прощання та похорони інших загиблих курсантів і членів екіпажу відбудуться лише після ідентифікації тіл. Олег Уруський 2 жовтня повідомив, що експертизи практично завершені, і на початку наступного тижня рідні вже зможуть поховати загиблих.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-