На борту літака, який посадили перед Ан-26, був син командувача Повітряних сил — Кучер

На борту літака, який посадили перед Ан-26, що зазнав катастрофи під Чугуєвом 25 вересня, знаходився син командувача Повітряних сил Сергія Дроздова, про що знали всі відповідальні за навчальні польоти особи.

Про це голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», передає кореспондент Укрінформу.

Керівник Харківщини заявив, що від самого початку знає про цей факт, але публічно заявляє лише сьогодні, коли сам Дроздов в ефірі підтвердив, що його син. Курсант університету ім. Кожедуба, у день катастрофи брав участь у навчальних польотах, але «був в іншому літаку».

"Я зараз не буду говорити, посадили саме той (літак), тому що там був син, я просто констатую факт, що на другому борту був син пана Дроздова", — сказав Кучер.

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Він вимагав відповіді на запитання, якому літаку мали б надати пріоритет для посадки, коли вже було відомо про несправність у Ан-26, що впав.

Дроздов припущення Кучера спростував.

"Як усі батьки, я отримав інформацію, що літак розбився, і впродовж 20 хвилин, я був у такому ж стані. Це відповідь на ваше питання. І я б попросив, просто-напросто... людина не розбирається у порядку виконання польотів, організації, не робити поспішних висновків. Літак, який перебував на посадці, на віддаленні 4 км, чи літак, який перебував на траверзі й ще мав пролетіти по прямій близько 6 км, щоб виконати розворот і зайти на посадку, то, будь ласка, порахуйте, розберіться, а потім звинувачуйте керівника польотів", — сказав командувач Повітряних сил.

Він додав, що "ніякої вказівки керівнику польотів не робив".

Льотчик-випробувач Олександр Лиходід, запрошений до студії як експерт, розкритикував версію голови ОДА, назвавши його людиною «далекою від авіації».

"Один літак йде на віддаленні 4 км, а той, у якого ускладнена ситуація, усім відома, усі розуміли, що вона ніколи не призведе до катастрофи, тому керівник польоту все правильно — цьому дає посадку, а той розворот", — сказав Лиходід.

Віцепрем’єр-міністр Олег Уруський, який очолює міжвідомчу комісію по розслідуванню катастрофи, на початку програми підтвердив, що екіпаж, повідомляючи про певну несправність, не просив екстреної посадки.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

28 вересня віцепрем’єр-міністр України Олег Уруський повідомив, що «чорні скриньки» літака у задовільному стані, їх почали розшифровувати, на що знадобиться 3-5 днів. Уламки літака привезли до військової частини в Чугуївському районі, де їх досліджують, збираючи докупи.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. 30 вересня його поховали на Львівщині.

Прощання та похорони інших загиблих курсантів і членів екіпажу відбудуться лише після ідентифікації тіл. Олег Уруський 2 жовтня повідомив, що експертизи практично завершені, і на початку наступного тижня рідні вже зможуть поховати загиблих.