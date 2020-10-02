Відмова доньці загиблого штурмана: дії директора харківської школи перевіряє комісія

Дії директора харківської гімназії №178, яка відмовила в зарахуванні на навчання доньці загиблого під Чугуєвом штурмана Олексія Остапенка, перевіряє спільна комісія мерії та ОДА.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради, передає Укрінформ.

Як повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко, дівчинка навчається у другому класі харківської школи №102 за місцем проживання. Вона зазначила, що з'ясуванням обставин займається комісія у складі представників Департаменту освіти міської ради та Харківської обласної державної адміністрації. «На час роботи комісії директор гімназії №178, до якого спочатку звернулася вдова і отримала відмову, відсторонений від виконання обов'язків», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що питання з навчанням дочки загиблого в авіакатастрофі капітана було вирішено в понеділок, 28 вересня.

Як повідомляє Суспільне, директор гімназії №178 Тетяна Кучеренко знаходиться на лікарняному. Телефоном вона сказала журналістам, що клас переповнений, і те, що Остапенко — дружина загиблого в авіакатастрофі, не знала. «Коли мені мама сказала, що в неї пільги від Міноборони, я не зразу зрозуміла, до чого тут Міноборони, я вирішила, що вона сама військовослужбовиця. Я їй сказала, Міністерство оборони не може наказувати школі. Школа діє на основі закону «Про освіту». Я їм пояснила, що в класі 31 дитина, клас переповнений, у нас другий клас один, тому ми не можемо прийняти її в цей клас», — сказала Кучеренко.

Як повідомляв Укрінформ, очільник МОН Сергій Шкарлеті і голова Харківської ОДА Олексій Кучер напередодні повідомили про відмову директора прийняти дочку загиблого. Міністр зазначив, що в цій ситуації матір дівчинки діяла по закону — звернулася до найближчої школи за місцем проживання — гімназії 178. Держава зобов'язана це зробити (забезпечити умови навчання — ред.), незалежно від того чи це дитина загиблої особи, чи дитина-переселенець, чи просто на місце проживання приїхала”, - сказав Шкарлет.

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