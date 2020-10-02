Відмова доньці загиблого штурмана: дії директора харківської школи перевіряє комісія
Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради, передає Укрінформ.
Як повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко, дівчинка навчається у другому класі харківської школи №102 за місцем проживання. Вона зазначила, що з'ясуванням обставин займається комісія у складі представників Департаменту освіти міської ради та Харківської обласної державної адміністрації. «На час роботи комісії директор гімназії №178, до якого спочатку звернулася вдова і отримала відмову, відсторонений від виконання обов'язків», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що питання з навчанням дочки загиблого в авіакатастрофі капітана було вирішено в понеділок, 28 вересня.
Як повідомляє Суспільне, директор гімназії №178 Тетяна Кучеренко знаходиться на лікарняному. Телефоном вона сказала журналістам, що клас переповнений, і те, що Остапенко — дружина загиблого в авіакатастрофі, не знала. «Коли мені мама сказала, що в неї пільги від Міноборони, я не зразу зрозуміла, до чого тут Міноборони, я вирішила, що вона сама військовослужбовиця. Я їй сказала, Міністерство оборони не може наказувати школі. Школа діє на основі закону «Про освіту». Я їм пояснила, що в класі 31 дитина, клас переповнений, у нас другий клас один, тому ми не можемо прийняти її в цей клас», — сказала Кучеренко.
Як повідомляв Укрінформ, очільник МОН Сергій Шкарлеті і голова Харківської ОДА Олексій Кучер напередодні повідомили про відмову директора прийняти дочку загиблого. Міністр зазначив, що в цій ситуації матір дівчинки діяла по закону — звернулася до найближчої школи за місцем проживання — гімназії 178. Держава зобов'язана це зробити (забезпечити умови навчання — ред.), незалежно від того чи це дитина загиблої особи, чи дитина-переселенець, чи просто на місце проживання приїхала”, - сказав Шкарлет.
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