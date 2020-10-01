На місці катастрофи Ан-26 встановили тимчасовий пам’ятний знак

На місці катастрофи Ан-26 на Харківщині встановили тимчасовий пам’ятний знак.

Про це розповів кореспондентові Укрінформу речник Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба Олег Кошевой.

Він зазначив, що пам’ятний знак з написом «Вічного вам польоту. Ан-26-Ш б/н 76. 25.09.2020» встановили з ініціативи університету та офіцерів військової частини в Чугуєві. «Це тимчасовий пам’ятник. 3 жовтня, на 9-ий день після трагедії, біля нього відбудеться панахида. Віддамо шану нашим офіцерам і курсантам», - сказав Кошевой.

Він також додав, що наразі психологи вишу працюють і з родинами загиблих, які поки залишаються в Харкові, і з курсантами.

«Особовий склад докладає максимум зусиль, щоб підтримати курсантів, наші штатні психологи сприяють цьому. Особливо тяжко переживають трагедію курсанти льотного факультету. Працюємо з сім’ями загиблих. Частина родин ще в Харкові – до закінчення експертиз ДНК. Вони проживають у готелі університету, ми забезпечуємо харчування та транспорт. Звісно, з ними спілкуються психологи», - розповів Кошевой.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

28 вересня віцепрем’єр-міністр України Олег Уруський повідомив, що «чорні скриньки» літака у задовільному стані, їх почали розшифровувати, на що знадобиться 3-5 днів. Уламки літака привезли до військової частини в Чугуївському районі, де їх досліджують, збираючи докупи.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. 30 вересня його поховали на Львівщині.

Прощання та похорони інших загиблих курсантів і членів екіпажу відбудуться лише після ідентифікації тіл. За даними голови Харківської ОДА Олексія Кучера, ДНК-експертизи триватимуть 14 днів.