У Херсоні вшановують пам’ять курсанта Клевця, який загинув у катастрофі Ан-26

У Херсонській школі №51, випускником якої був курсант Олександр Клевець, що загинув у катастрофі Ан-26 на Харківщині, вшановують його пам'ять.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Херсонському навчально-виховному комплексі №51, випускником якого був курсант Олександр Клевець, що загинув у катастрофі Ан-26 на Харківщині, зараз при вході організували невеликий меморіал на вшанування його пам'яті – портрет та квіти. На сайті школи - повідомлення про те, що Сашко загинув в авіатрощі та співчуття його родині.

Класна керівниця Олександра - Юлія Білянська та заступник директора з виховної роботи навчально-виховного комплексу № 51 Роман Синяков розповідають, що Сашко прийшов до них у школу в 10-у класі. Випуск 2018 року був першим для Юлії Білянської.

Вона розповіла, що Сашко відразу подружився з однокласниками – і з хлопцями, і з дівчатами.

«Він був дуже добрим, справедливим в різних життєвих ситуаціях, розсудливий, веселий», - зазначила Білянська.

Олександр Клевець з майбутньою професією визначився вже в 10 класі, звісно, вплинули родинні традиції, але це був його свідомий вибір, ділиться класна керівниця.

«Звичайно, в кожного випускника питала яку професію оберуть. Пам’ятаю, була розмова з Сашком, я сказала, мовляв, висота, небезпека, ти ж розумієш. Він посміхався і казав: «Ні, я не боюся висоти». Ми спілкувалися з його мамою після того, як він вступив у виш, вона казала, що йому подобається дуже. Він був на своєму місці. Це був його свідомий вибір, його мрія. Всі переживали за нього, коли вступав, це була наша гордість», - додала Білянська.

Вона згадала випускний, як зустрічали світанок, як хлопчики, а серед них і Сашко, вирішили скупатися на Набережній у Дніпрі, а мами стояли на березі і переживали за них.

Коли сталася авіатроща класній керівниці почали телефонувати колишні однокласники Сашка. До останнього не вірили, сподівалися на диво.

Олександром у школі пишалися – і пишатимуться завжди, бо він один з перших випускників, який пішов у цю професію, таку небезпечну, але таку потрібну державі.

Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один перебуває на лікуванні. У військовому літаку Ан-26 загалом перебували люди з 11 областей.

Авіакатастрофа на Харківщині забрала життя і 19-річного Олександра Клевця з Херсонщини.