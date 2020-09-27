Серед загиблих у катастрофі Ан-26 - курсант із Херсонщини

Авіакатастрофа на Харківщині забрала життя 19-річного Олександра Клевця з Херсонщини.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Авіакатастрофа на Харківщині забрала життя 26-ти достойних синів України. Один із них - наш земляк, курсант льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 19-річний Олександр Клевець» - написав Гусєв.

Він зазначив, що це невимовна, неосяжна втрата, Херсонщина у скорботі разом із усією країною. «Не вистачає слів, аби висловити свої співчуття рідним Олександра. Вічного польоту. І вічна пам’ять...», - написав Гусєв.

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Як раніше повідомлялось, 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один перебуває на лікуванні. У військовому літаку Ан-26 загалом перебували люди з 11 областей.