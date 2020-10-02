МОН розбереться, чому донці загиблого штурмана Ан-26 відмовили у зарахуванні до школи

Міністерство освіти та науки проведе службове розслідування за фактом відмови у зарахуванні доньки загиблого штурмана Ан-26 до школи в Харкові.

Про це журналістам на брифінгу сказав т.в.о міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

“На сьогодні призначено службове розслідування (за фактом відмови у зарахуванні дитини до школи за місцем проживання — ред.), за підсумками службового розслідування будуть зроблені певні висновки. Держава зобов'язана це зробити (забезпечити умови навчання — ред.), незалежно від того чи це дитина загиблої особи, чи дитина-переселенець, чи просто на місце проживання приїхала”, - сказав Шкарлет.

Він зазначив, що в цій ситуації матір дівчинки діяла по закону — звернулася до найближчої школи за місцем проживання — гімназії 178. Втім адміністрація школи відмовилася прийняти дівчинку, пояснивши це відсутністю місць у школі. Жінці запропонували зарахувати доньку в школу №102 Харкова.

Як додав на брифінгу голова Харківської ОДА Олексій Кучер, згодом жінці запропонували місце в гімназії 178, натомість вона відмовилася, і залишила доньку в 102 школі. Він також повідомив, що на час розслідування директорку 178 гімназії відсторонено.

За повідомленнями ЗМІ, у Харкові відмовилися зарахувати до гімназії 178 доньку загиблого в авіакатастрофі Ан-26 штурмана Олексія Остапенка. Родина Остапенка до трагедії проживала у Чугуєві. Після загибелі чоловіка, його дружина з донькою переїхала до Харкова, до батьків жінки.

Фото: Фейсбук Остапенка