Катастрофа Ан-26: рішення про компенсації сім’ям буде після ідентифікації тіл

Міністерство оборони очікує висновків слідства для негайної виплати грошової допомоги сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака Ан-26Ш.

Як передає Укрінформ, про це повідомляться на сайті МОУ.

"Ідентифікація тіл загиблих та офіційний висновок про причини смерті є обов’язковими та визначальними для призначення та виплати одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих. Дані питання перебувають у компетенції Державного бюро розслідувань. Після отримання вищезазначених результатів та надходження до Міноборони визначеного законодавством необхідного переліку документів виплата стосовно кожного загиблого буде здійснена невідкладно",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що МОУ зарезервувало необхідні кошти для здійснення виплат у розмірі 40 мільйонів 989 тисяч гривень.

Так, розмір допомоги складає 1 576 500 грн. (750-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2020 року — 2102 грн.). Допомога розподіляється рівними частками на всіх осіб, які мають право.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один перебуває на лікуванні.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування у зв'язку з падінням військового літака на Харківщині за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки.

Слідство розглядає чотири версії причин авіакатастрофи: 1) катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату; 2) катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем; 3) неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за керування польотами; 4) неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.