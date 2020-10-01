Гетманцев пропонує у бюджеті-2021 передбачити ще 3 мільярди на військову техніку

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев вніс до проєкту закону про Державний бюджет на 2021 рік поправку із пропозицією збільшити на 3 млрд грн видатки на переобладнання військової техніки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це політик повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24» під час обговорення катастрофи літака Ан-26 на Харківщині.

«Сьогодні в нас останній день для подання правок до проєкту закону про Державний бюджет на 2021 рік. Зважаючи на цю катастрофу і розуміючи загальний стан нашої військової техніки, за рахунок економії коштів на утримання органів державної влади я пропоную збільшити видатки на переобладнання військової техніки на 3 млрд грн наступного року. Це один із тих кроків, який має частково вирішити цю ситуацію хоча би в наступному році», – сказав Гетманцев.

Водночас він висловив думку, що причину трагедії Ан-26, ймовірно, варто шукати «не стільки в людях і пілотах, а в стані військової техніки, який є на сьогодні». Адже, за словами парламентарія, техніка дуже стара і потребує ремонту й оновлення «з будь-яких сторін: як і з моральної, так і з технічної».

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. Курсант В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

30 вересня член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук на брифінгу заявила, що «чорні скриньки» з літака Ан-26 уже розшифрували.