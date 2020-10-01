Уряд виділив ще понад 175 мільйонів на ліквідацію наслідків повені на заході України

Уряд виділив ще понад 175 мільйонів на ліквідацію наслідків повені на заході України

Укрінформ
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення додаткових коштів на суму 175,27 млн грн на ліквідацію червневої повені у західних районах України. 

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Уряд виділив додаткові кошти з резервного фонду державного бюджету у сумі 175 млн 268 тис. грн Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України для Державного агентства водних ресурсів України з метою продовження аварійно-відновлювальних робіт на водогосподарських об’єктах, пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації, яка сталася у червні 2020 року на територіях Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні Кабінету Міністрів України 30 вересня 2020 року.

«На сьогодні загальна сума коштів з резервного фонду державного бюджету, що виділена постраждалим областям, уже складає 1 млрд 377 млн 475 тис. гривень», - зазначила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді.

Читайте також: Повінь на заході України: Тимошенко вимагає від Кабміну змін до бюджету

Як повідомляв Укрінформ, під час сильних дощів 22-23 червня на Прикарпатті були підтоплені 263 населені пункти, вода зруйнувала 201 км доріг, 93 мости та дамби. Червневу повінь вважають найбільшою в регіоні за останні 50 років. Збитки від стихії оцінюють щонайменше у 2,5 млрд грн. Прикарпаття отримало з держбюджету майже 480 млн грн на ліквідацію наслідків стихії.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-