Повінь на заході України: Тимошенко вимагає від Кабміну змін до бюджету

Кабінет міністрів досі не вніс до Верховної Ради жодного законопроєкту про внесення зміни до Державного бюджету України щодо допомоги постраждалим внаслідок повені на заході України.

Про це заявила лідер депутатської фракції політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко 30 червня під час засідання погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я була переконана, що Верховній Раді на початок роботи буде покладено законопроєкт про зміни до бюджету країни, щоби захистити західні регіони від повені, проплатити людям допомоги. І чесно скажу, я знаходжусь просто в стані шоку, тому що жодного документа уряд за всі ці дні до парламенту не вніс", - зазначила Тимошенко.

При цьому вона наголосила, що ситуація в західній Україні є національним лихом, адже зруйновано і пошкоджено 700 км доріг, близько 360 мостів, підтоплено 4,5 тисячі будинків.

"Нам треба негайно робити перерву, викликати уряд, негайно вимагати від них внесення змін до бюджету", - додала політик.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради у вівторок заявив, що парламент готовий включитися до роботи в посиленому режимі, якщо буде необхідно допомогти в подоланні наслідків повеней на заході України. Спікер додав, що Верховна Рада, профільні комітети готові, у тому числі, внести зміни до бюджету за необхідності.

Як повідомлялося, західні області України внаслідок сильних злив потерпають від масштабної повені. На Прикарпатті загинуло три людини внаслідок стихії, ще одна зникла безвісти.

У четвер, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Івано-Франківської області, де оглянув наслідки повені та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.