Уруський про катастрофу Ан-26: У нас є питання до організації навчальних польотів

Державна комісія з розслідування обставин авіакатастрофи літака Ан-26 вивчатиме організацію навчальних польотів в Харківському національному університеті Повітряних сил.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав віцепрем’єр-міністр, голова урядової комісії з розслідування причин трагедії Олег Уруський у прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Слідству доведеться встановлювати дуже багато чинників. З одного боку це технічна справність літака - що саме стало причиною відмови двигуна, чи скажімо так не виходу двигуна на той режим в якому він повинен був працювати. А також (слідству доведеться - ред.) вивчити всю систему польотів в Харківському національному університеті Повітряних сил. Тому ще є багато питань до організації польотів і дій екіпажу", - сказав Уруський.

За його словами, станом на сьогодні експертизу тіл загиблих фактично завершено, а також відновлено половину польоту — наразі встановлюються параметри польоти до другого розвороту. Уруський додав, що прощання та похорони загиблих та членів екіпажу можуть відбутися вже наступного тижня.

Віцепрем'єр-міністр зазначив, що також вже встановлені деякі обставини катастрофи. Зокрема відомо, що під час польоту командир літака повідомив керівнику польотів про падіння індикатора крутного моменту лівого двигуна.

"Після чого політ було продовжено, хоча виконання польотного завдання керівництвом польотів було припинено" - відмітив Уруський.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант— Віталій Вільховий — помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. У середу курсанта поховають у рідній Соснівці на Львівщині.

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Прощання та похорони інших загиблих курсантів і членів екіпажу відбудеться після ідентифікації тіл. За даними голови Харківської ОДА Олексія Кучера, ДНК-експертизи триватимуть 14 днів.