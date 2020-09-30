Комітет Ради очікує до 25 листопада звіт Міноборони про причини авіакатастрофи під Харковом

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки чекає до 25 листопада на висновки комісій, експертизи і звіт Міністерства оборони щодо авіакатастрофи під Харковом.

Як передає Укрінформ, про це журналістам повідомила член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії “Слуга народу” Ірина Верещук у середу, 30 вересня.

“Нам пообіцяли, відповідно до нормативних документів, що до 25 листопада уже будуть висновки комісій і експертиз, і, власне, звіт Міністерства оборони теж буде готовий,” – сказала Верещук.

Разом з тим вона поінформувала загалом про результати розгляду питання стосовно авіакатастрофи літака Ан-26, яке виносилося на засідання профільного комітету.

“Дійсно, створені відповідні комісії (з розслідування авіакатастрофи – ред.), ДБР відкрило провадження. Відповідно, сьогодні відпрацьовуються три основні версії: це помилка екіпажу, це несправність літака (тобто людський і технічний фактор) і організація польотів. Пан Воронченко доповів як інспектор Міністерства оборони, що зараз відбувається: є окрема комісія та яка поділяється на декілька підкомісій Міністерства оборони, а також є комісії ДБР, і слідство, яке веде ДБР, – це все поєднується. Кажуть, що ніякого спротиву ні від керівництва Харківського університету, ні від інших осіб, які уповноважені надати свідчення, покази, немає. Комісія відбувається і експертизи також призначені, вони будуть проводитися, відповідно, харківським та київським інститутами. В принципі, ми розуміємо, що слідство ведеться ефективно”, - зазначила Верещук.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Уряд створив державну комісію для розслідування причин катастрофи Ан-26, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський. Цій комісії доручено надати до 25 жовтня Кабінету Міністрів звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи та вжиті необхідні заходи.