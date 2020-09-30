Верещук заявляє, що «чорні скриньки» з Ан-26 уже розшифрували

«Чорні скриньки» з літака Ан-26, що впав під Харковом, уже розшифрували.

Як передає Укрінформ, про це журналістам повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук (фракція партії «Слуга народу») у середу, 30 вересня.

«Так («чорні скриньки» вже розшифровано — ред.), сьогодні отримали. Доповів пан Воронченко (головний інспектор Міноборони адмірал Ігор Воронченко — ред.), що була проблема щодо чистоти, якості звуку — тепер такої проблеми вже немає. Уже отримали повністю всі дані», — зазначила Верещук під час брифінгу у кулуарах профільного комітету.

При цьому вона уточнила, що наразі даних із розшифрованих «чорних скриньок» не розголошують, бо ще триває експертиза.

Водночас на запитання, чи йдеться про обидва самописці, Верещук відповіла, що на комітеті цього не обговорювалося.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. У середу курсанта поховають у рідній Соснівці на Львівщині.

Прощання та похорони інших загиблих курсантів і членів екіпажу відбудеться після ідентифікації тіл. За даними голови Харківської ОДА Олексія Кучера, ДНК-експертизи триватимуть 14 днів.