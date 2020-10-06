У Харкові хвилиною мовчання та з літаками у небі попрощалися із загиблими в катастрофі Ан-26

На площі Свободи у Харкові без пафосу та промов відбулася церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом 25 вересня.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, були присутні Президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, голова Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, керівник Харківської ОДА Олексій Кучер.

Тіла 25 курсантів і офіцерів із почесною вартою пронесли площею до місць, де на них чекали родичі. Диктор оголосив ім’я кожного загиблого. Потім труни покрили жовто-блакитними стягами. Після цього військовий оркестр виконав гімн України, а в небі над площею Свободи пролетів військово-транспортний Іл-76, а за ним - два винищувачі Су-27.

Під час оголошеної хвилини мовчання у телетрансляції наживо показали курсантів та офіцерів військових вишів зі Львова, Борисполя, Василькова, також показували фото всіх загиблих.

Після цього тіла загиблих помістили в мікроавтобуси, коли транспорт виїздив з площі Свободи, люди біля волонтерського намету «Все для перемоги» стали навколішки.

До родичів загиблих підходили харків’яни, вони покладали квіти до портретів загиблих – на місця, де стояли труни.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

Вшанування пам’яті загиблих внаслідок авіакатастрофи літака Ан-26Ш / Фото: Офіс Президента

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. Курсант В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. 30 вересня його поховали на Львівщині.

Для ідентифікації решти загиблих була призначена ДНК-експертиза.