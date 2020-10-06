Зеленський нагородив курсантів та екіпаж Ан-26 медалями "За військову службу"

Президент Володимир Зеленський нагородив 27 курсантів та членів екіпажу військового літака Ан-26, який зазнав катастрофи неподалік Харкова, медалями "За військову службу Україні".

Відповідний указ №421/2020 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається в документі, військовослужбовців нагороджено медалями "за самовіддане служіння українському народові, зразкове виконання військового обов’язку".

Як повідомлялося, зранку у вівторок, 6 жовтня, на площі Свободи у Харкові відбулася церемонія прощання із загиблими 25 вересня в авіакатастрофі під Чугуєвом офіцерами та курсантами Національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

Увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві розбився літак Ан-26 ПС ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. Курсант В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. 30 вересня його поховали на Львівщині.

Для ідентифікації решти загиблих була призначена ДНК-експертиза.

Фото: ОП