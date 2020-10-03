На місці падіння Ан-26 на Харківщині відслужили панахиду за загиблими

Під Чугуєвом на Харківщині, де 25 вересня впав літак Ан-26 із курсантами Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба, на дев’ятий день після катастрофи відслужили панахиду за загиблими.

Як розповів Укрінформу речник вишу Олег Кошевой, служба розпочалася о 9:30 і тривала кілька годин.

«Біля пам’ятного знака зібралися рідні та друзі загиблих, керівництво університету та авіаційної бригади, в якій проходили навчання, курсанти. Службу, яка тривала майже годину, провели військові капелани Харківського гарнізону, а покладання квітів тривало до обіду – небайдужі люди все прибували на місце трагедії. На знак пошани, співпереживання автомобілісти, що проїздили трасою, сигналили», - розповів Кошевой.

На місці авіакатастрофи під Харковом відбулася громадянська панахида / Фото: Вячеслав Мадієвський, Укрінформ

У відділі комунікації поліції Харківщини розповіли, що на час панахиди біля місця авіакатастрофи обмежили рух транспорту трасою Київ – Харків – Довжанський – автомобілі їхали однією смугою. На початку заходу правоохоронці нарахували близько 200 людей.

Як повідомлялося, ввечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. Курсант В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. 30 вересня його поховали на Львівщині.

Похорони решти загиблих відбудуться після ідентифікації тіл. Віцепрем'єр-міністр Олег Уруський, який очолює урядову комісію з розслідування обставин та причин авіакатастрофи, 2 жовтня повідомив, що експертизи практично завершені, і на початку наступного тижня рідні вже зможуть поховати загиблих.