У ЗСУ кажуть, що готували курсантів Повітряних Сил відповідно до можливостей

Програма підготовки курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил була організована відповідно до того, як це можливо організувати в сучасних умовах.

Як передає Укрінформ, про це заявив командувач Повітряних Сил Збройних сил України Сергій Дроздов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", що була присвячена авіакатастрофі в Чугуєві на минулому тижні навчального літака АН-26.

"Відповідно до планів підготовки Харківського університету Повітряних Сил, відповідно до (навчальної - ред.) програми, яка була визначеним курсантами, було прийнято рішення начальником Харківського університету про виконання навчального процесу. У навчальний процес входить і льотна підготовка, відповідно до тієї кількості паливно-мастильних матеріалів, яка виділяється", - зазначив Дроздов, коментуючи думку, висловлену в ефірі програми, про те, що кількість курсантів, які перебували в літаку, що розбився, перевищувала навчальні норми.

Водночас Дроздов висловив думку, що кількість паливно-мастильних матеріалів, яка виділяється, є недостатньою для належної організації навчального процесу.

"Скажімо відверто, та кількість паливно-мастильних матеріалів, яка видається, недостатня для того, щоб зменшити навантаження на інструкторів, зменшити навантаження на літаки. Ми б могли з великим задоволенням виконувати польоти окремо з кожним курсантом. (Однак, - ред.), програма підготовки була організована відповідно до того, як ми можемо це організувати в сучасних умовах. Ви добре знаєте, в якій ситуації була наша країна у 2014 році. І ми зробили все (можливе, - ред.) коштом того ресурсу, який нам був виділений", - зазначив він.

Зокрема, підкреслив Дроздов, за ці роки в Україні було відновлено 87 літаків для Повітряних Сил ЗСУ.

Водночас за його словами, українська військова авіація лише сьогодні починає виходить з кризи, в якій перебувала станом на 2014 рік.

"Зараз ми тільки виходимо на те, щоб АН-178, можливо протягом двох років, буде в Повітряних Силах. До цього у нас не було таких можливостей, наші заводи не могли виробляти такі потужності. Навіть обіцянки зробити на державному підприємстві "Антонов" легкий штурмовик теж вони за ці роки не були виконані. Тому, всі заходи, які ми виконуємо, здійснюються на тій техніці, яка у нас є", - підкреслив командувач ВС ВСУ.

Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня 2020 року під час планового навчального польоту впав військовий літак Ан-26Ш (б/н 76) 203-ї навчальної авіаційної бригади (в/ч А4104). Унаслідок катастрофи з 27 осіб, що перебували на борту, загинуло 26 людей та вижила 1 особа. Крім екіпажу, на борту перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил.