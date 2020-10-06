У Харкові прощаються із загиблими в авіакатастрофі Ан-26Ш
Як передає кореспондент Укрінформу, на площу, окрім рідних, прийшли друзі, викладачі, вчителі загиблих, представники влади. Площа оточена кордоном військових і правоохоронців.
Церемонія прощання, на яку приїхали Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська, а також голова Офісу Президента Андрій Єрмак, розпочалася о 10-ій годині.
Тіла загиблих несуть із почесною вартою, диктор оголошує імена загиблих, звання, місце та рік народження.
Як повідомлялося, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.
На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. Курсант В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.
29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. 30 вересня його поховали на Львівщині.
Для ідентифікації решти загиблих була призначена ДНК-експертиза.
Фото: Офіс Президента