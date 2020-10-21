Членів екіпажу літака Ан-26 нагородили посмертно

Сімох членів екіпажу військового літака Ан-26Ш, який 25 вересня зазнав катастрофи неподалік Чугуєва, посмертно нагородили медалями «За зразкову службу Україні».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Сьогодні за самовіддане служіння українському народові та зразкове виконання службового обов’язку посмертно нагородили медаллю «За зразкову службу Україні» сімох членів екіпажу військового літака Ан-26Ш, який увечері 25 вересня зазнав катастрофи неподалік Чугуєва», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, державні нагороди родинам загиблих льотчиків вручив начальник штабу — перший заступник начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба полковник Андрій Бережний.

Після нагородження присутні вшанували пам’ять загиблих у авіатрощі військовослужбовців хвилиною мовчання.

На Харківщині посмертно нагородили членів екіпажу літака Ан-26Ш / Фото: Міністерство оборони України

Також представники командування університету, навчально-авіаційної бригади та органів місцевої влади поспілкувалися з родинами загиблих щодо надання їм допомоги у вирішенні низки питань, зокрема, стосовно порядку виплати одноразової грошової допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Єдиний, хто вижив, - курсант В'ячеслав Золочевський перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

У Харкові 6 жовтня відбулася церемонія вшанування та прощання із загиблими курсантами й офіцерами, на яку прийшли близько трьох тисяч осіб - військових і містян.

Указом Президента України усіх військовослужбовців посмертно відзначено медаллю «За військову службу Україні».

20 жовтня у Сухопутних військах Збройних сил України виплатили одноразову грошову допомогу родинам курсантів, які загинули внаслідок катастрофи. Виплату в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, проведено шляхом зарахування коштів на карткові рахунки, які відкриті родинами курсантів в установах банків на їхній вибір.

Наразі продовжує працювати урядова комісія та триває робота з технічного розслідування катастрофи літака АН-26Ш. Родинам екіпажу виплата буде здійснена після остаточного офіційного встановлення обставин та причин авіакатастрофи.