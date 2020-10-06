На борту Ан-26 мали бути шість курсантів, а не 20 - депутатка

На борту літака Ан-26 у день авіакатастрофи перебували одночасно 20 курсантів замість передбачених шести осіб.

Як передає Укрінформ, про це 6 жовтня повідомила заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла (фракція партії «Слуга народу») в ефірі телеканалу «Україна 24».

Так, депутат нагадала, що профільний комітет на своєму засіданні 30 вересня заслухав попередні звіти представників Державного бюро розслідувань і Міністерства оборони щодо катастрофи Ан-26. За результатами обговорення було ухвалено ряд рішень, серед яких — рекомендація на час розслідування відсторонити від посади очільника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

«Також були (озвучені – ред.) цікаві доволі й, на жаль, сумні деталі стосовно того, що і як було в академії, і які були передумови того, що сталося. Ми не можемо звинувачувати в чомусь, але у членів комітету склалося враження, принаймні, під час заслуховування, що систематично не було дотримання певних норм, як відбувається навчання, як приймається рішення щодо його організації, скільки має бути курсантів, коли,» — зазначила Безугла.

Водночас на уточнювальне запитання, чи означає це, що у літаку перебувало більше курсантів, аніж передбачено, вона відповіла ствердно, пославшись на заслухані звіти представників ДБР і Міноборони.

«Враховуючи інформацію заслуховування — так. При цьому, як ми знаємо всі, курсантів було 20, а для виконання цієї вправи — це максимум шість осіб (має бути – ред.) Умовно кажучи, можна зробити й більше робочих місць (штурманів), але якщо ми розуміємо, що спроможності літака розраховані максимум на п'ять-шість курсантів, то це й питання перевантаженості літака, й питання якості виконання вправи, й утоми того, хто керує вправою як такою», — пояснила заступниця голови безпекового комітету ВР.

Разом з тим, вона уточнила, що згідно з попередніми висновками, перебування на борту значно більшої кількості курсантів, аніж визначено нормативами, — «це звичайна практика в академії».

Коментуючи ж інформацію щодо технічного стану Ан-26, Безугла сказала, що за попередніми даними, він був задовільним, але були питання щодо «термінів придатності двигунів, для кожного з яких він був визначний різним», а також «щодо показників із датчиків». Тому депутат наголосила, що зробити бодай «якісь остаточні висновки складно».

Окрім того, Безугла заявила, що не бачить доцільності створювати парламентську тимчасову слідчу комісію з розслідування причин авіакатастрофи.

«Стоп’ятсота тимчасова слідча комісія — це точно не те, на що має бути спроможна Верховна Рада, та й чи потрібно її створювати», — сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. Курсант В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. 30 вересня його поховали на Львівщині.

Для ідентифікації решти загиблих була призначена ДНК-експертиза.

У Харкові 6 жовтня відбулася церемонія вшанування та прощання із загиблими курсантами й офіцерами, на яку прийшли близько трьох тисяч осіб - військових і містян.