Катастрофа Ан-26: урядова комісія напрацювала пропозиції для уникнення подібних трагедій

Урядова комісія напрацювала низку пропозицій з метою недопущення у майбутньому катастроф, таких як сталася у вересні з літаком Ан-26Ш у Харківській області.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду у середу, 28 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Від себе скажу, однієї причини не існує. Насправді падіння літака – це сукупність жахливих факторів. Тому, окрім звіту про причини, урядовою комісією підготовлено низку пропозицій щодо недопущення таких трагедій у майбутньому», - заявив Шмигаль.

За його словами, про результати розслідування причин авіакатастрофи на засіданні детально доповість голова урядової комісії, віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків.