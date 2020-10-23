Катастрофа Ан-26: начальника ХНУПС усунули від виконання обов’язків

Начальника Харківського національного університету Повітряних сил Олександра Турінського усунуто від виконання службових обов’язків до остаточного встановлення причин катастрофи літака Ан-26Ш.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Укрінформ.

"До остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин катастрофи літака Ан-26Ш генерал-майора Олександра Турінського наказом Міністерства оборони України усунуто від виконання службових обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26Ш Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Вижив лише курсант В'ячеслав Золочевський.

Для розслідування катастрофи було створено урядову комісію на чолі з віцепрем’єр-міністром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським.

На пресконференції 23 жовтня Уруський заявив, що комісія свою роботу майже завершила і готова прозвітувати на наступному засіданні уряду.