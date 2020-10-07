Розслідування катастрофи Ан-26 виявило грубі порушення - Уруський

За результатами дешифрування бортових самописців Ан-26Ш, який зазнав катастрофи під Чугуєвом, розслідування засвідчило наявність грубих порушень у виконанні польотних завдань та в організації польотів.

Про це у Фейсбуці повідомив віцепрем'єр-міністр Олег Уруський, який очолює комісію з розслідування авіакатастрофи, передає Укрінформ.

"На сьогодні можна констатувати, що за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлено трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст перемовин, як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів", - написав Уруський.

За його словами, також встановлено технічну причину нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по «ИКМ» (вимірювач крутного моменту) - це сталося внаслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна.

"Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень як у виконання польотних завдань, так і в організації польотів загалом", - наголосив Уруський.

Він підкреслив, що урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш продовжує роботу. Міністерство оборони має завершити власне службове розслідування 12 жовтня 2020 року, після чого матеріали будуть передані до військових комісаріатів.

"Орієнтовно, після 15 жовтня 2020 року очікується розпочати процес виплат компенсацій сім’ям загиблих", - зазначив віце-прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня на Харківщині під час заходу на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу і 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант - Віталій Вільховий - помер в лікарні від опіків. Курсант В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

28 вересня віцепрем'єр-міністр Олег Уруський повідомив, що «чорні скриньки» літака в задовільному стані, їх почали розшифровувати, на що буде потрібно 3-5 днів. Уламки літака привезли до військової частини в Чугуївському районі, де їх досліджують.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. 30 вересня його поховали на Львівщині.

Напередодні у Харкові відбулося прощання з рештою загиблих.