Національний круглий стіл: Козловський розповів, як переосмислив щастя в підвалах «ДНР»

Відомий релігієзнавець, кандидат історичних наук, письменник, громадський діяч Ігор Козловський, який провів 700 днів у полоні бойовиків, стверджує, що щасливим можна бути навіть у «підвалах» у так званій ДНР.

Про це він розповів під час четвертого Національного круглого столу на тему «Щастя як мета», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Американський філософ Джордж Сантаяна сказав, що щастя – це єдине, що підтримує життя, а «там, де його немає, існування залишається божевільним і гідним лише співчуття експериментом». Божевільним – це означає безсенсовим. Для мене щастя – це не є результат, це – процес. І коли людина говорить, що не почувається щасливою, це не означає, що у неї цей процес не відбувається. Він може відбуватися, бо ми так чи інакше зріємо і обставини нашого життя, і навколишнє середовище, і наше рефлексування так чи інакше є складовими цього процесу визрівання», - сказав Козловський.

Науковець зазначив, що щастя може бути тільки вільним вибором. Це означає, що ніхто нас не може примусити до щастя, а держава може тільки створювати певні умови для того, щоб ми могли цим простором, який навколо нас, насолоджуватися.

«Але ж насолода – це все ж таки наш вибір. Це є повнота життя, момент смакування життя, як говорив апостол Павло, який виводив свою формулу – завжди радіти, постійно говорити «дякую» і перебувати в молитві. Це момент внутрішньої радості навіть тоді, коли ти знаходишся практично в безодні людського існування, але все-таки живеш. І ця насолода як смакування сенсів твого життя надзвичайно важлива. По-друге, це сам сенс. Життя не буває безсенсовим. Це те, що дає нам змістовну частину нашого щастя», - зауважив Козловський.

За його словами, переживаючи в тих підвалах, в тих катівнях своє життя, він все одно так чи інакше розумів, що можна бути навіть тут щасливим.

«Наприклад, там, в тих умовах, дають якусь їжу, яка тут же твориться. Це їжа неволі. І ось тобі передають з волі твої близькі, друзі хліб. У цього хліба є сенс, тому що він передавався з любов’ю, у нього є смак цієї любові, аромат свободи. І переживання того, що ти зараз тримаєш цей хліб, є моментом щастя… Ти розділяєш цей хліб з іншими, їм також смакує. Це також є моментом щастя», - розповів учений.

Він зазначив, що це внутрішнє переживання свого буття дозволяє сказати, що щастя – це все ж таки твій вибір, як ти ставишся до життя.

«І тоді ти бачиш, що навколо тебе страждають люди. І ти можеш їм допомогти. І цей момент допомоги – коли ти можеш сказати слово, торкнутися його серця, витягти його з суїцидальних переживань, - це також щастя», - сказав він.

Козловський додав, що відчував повноту переживання щастя, коли під час обміну їх везли із сірої зони і вони побачили перший український блокпост, де майоріли українські синьо-жовтні прапори.

«У хлопців, які були в автобусі, - військові, мирні мешканці-заручники, які перебували в катівні два-три-чотири роки, - були сльози на очах. Це були сльози щастя. Тобто щастя – це багатовимірний момент переживання нашого життя. І дійсно, якщо немає щастя, життя перетворюється на божевільний експеримент, безсенсове існування», - резюмував Козловський.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціював проведення семи круглих столів, присвячених темам культури діалогу, історії, релігії, мови, філософії, мистецтва та екології. Заходи відбуваються у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. 10 вересня у Києві відбувся перший Національний круглий стіл на тему «Культура діалогу». Під час другого круглого столу 24 вересня в Одесі дискутували про історію. У фокусі третього круглого столу 19 жовтня у Харкові була тема «Мова».

Також мають відбутися круглі столи: 9 листопада у Кривому Розі – на тему «Екологія»; 19 листопада в Острозі – на тему «Віра, релігія»; 3 грудня в Полтаві – на тему «Мистецтво». Модерує дискусії громадський та культурний діяч Олесь Доній.