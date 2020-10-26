«Щастя як мета»: четвертий національний круглий стіл

26 жовтня у Чернівцях стартує четвертий "Національний круглий стіл" на тему "Щастя як мета".

"Українці вміють боротися! Це як ніколи актуально під час російської агресії. Та потрібно зробити так, щоб наслідками боротьби не користувалися лише олігархат та політичний бомонд. Кожен українець і кожна українка мають право на щастя!

Це означає, що пенсіонер не повинен плакати. Це означає, що студент не повинен їхати вчитися до Польщі. Це означає, що інженер і вчитель не повинні горбатити свою спину в Іспанії чи Фінляндії. Це означає, що кожен з українців, нарешті, повинен отримати право на щастя", – пишуть організатори.