В Україні на COVID-19 за добу захворіли 276 медиків

За останню добу в Україні коронавірусну інфекцію виявлено у 325 дітей та 276 медичних працівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 24 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

“За минулу добу захворіло 7014 осіб - це кількість людей, у яких підтверджено COVID-19. Із них 325 дітей, а також 276 медичних працівників”, - зазначив Степанов.

Він нагадав, що загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 337 тисяч 410 людей, із яких 20 тисяч 121 дитина та 21 тисяча 160 медпрацівників.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 24 жовтня кількість випадків коронавірусної хвороби перевищила 42,5 млн.