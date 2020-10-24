Степанов заявив про рекордну кількість ПЛР-тестів за добу
Така цифра є рекордною, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в суботу, 24 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“За попередню добу загалом було здійснено 67 тисяч 573 тестування, із них методом ПЛР — 41 тисячу 430 досліджень. Це своєрідний рекорд, понад 40 тисяч ми ще не робили”, - зазначив Степанов.
Крім того, за його словами, методом ІФА було здійснено 26 тисяч 143 тестування.
Водночас міністр анонсував, що в листопаді Україна повинна вийти на 50 тисяч ПЛР-тестувань на добу.
“Тестування методом ПЛР — це достатньо складний процес,який потребує окрім приміщень, окрім обладнання потребує спеціалістів. Навчити спеціалістів — потрібен час”, - підкреслив Степанов.
В Україні станом на 24 жовтня лабораторно підтверджено 337 410 випадків COVID-19, із них за добу – 7 014.